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Бывшие соперники Усика и Кличко получили шансы на чемпионский бой в хэвивейте

Бывшие соперники Усика и Кличко получили шансы на чемпионский бой в хэвивейте
12:56 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта:Бой Александра Поветкина против Майкла Хантера получил статус отборочного по линии WBA.

Поединок 7 декабря в Саудовской Аравии между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером будет отборочным по версии WBA в супертяжелом весе, подтвердил РИА Новости глава «Мира Бокса» Андрей Рябинский. Бой Поветкин-Хантер пройдет в Саудовской Аравии в большом вечере бокса, главным событием которого станет матч-реванш за три чемпионских титула в супертяжелом весе между Энди Руисом и Энтони Джошуа. Напомним, что в прошлом году Поветкин претендовал на титул чемпиона мира в этом весе, но проиграл Энтони Джошуа.

"Этот бой будет за звание обязательного претендента по линии WBA, мы получили соответствующий документ, — рассказал Рябинский. — То есть в перспективе он [Поветкин] снова может подраться за титул чемпиона мира".

"Хантер очень сложный соперник, этот бой будет для Саши тяжелым. Это скоростной боксер с хорошей техникой, реакцией, чувством дистанции и передвижением. Это опасный боксер, — добавил Рябинский. — Да, у него нет сокрушительного удара, но Майкл компенсирует это большим количеством комбинаций. Но Саша очень опытный и техничный боксер, и думаю, что он разберется".

Бой, отмененный из-за нападения на экс-тренера Усика, состоится в январе

Рябинский также поделился своим прогнозом на реванш Руис-Джошуа: «Руис вряд ли удержит свои титулы, и Джошуа заберет их обратно».

Напомним, Александр Усик в 2017 году в бою за титул WBO в крузервейте победил Майкла Хантера, а Владимир Кличко в 2013 году защитил свои титулы WBA super, IBF, WBO, IBO и The Ring в супертяжелом весе в поединке против Александра Поветкина.

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