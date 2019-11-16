Скачать
Суббота, 16.11.2019
Бавария определилась с главным тренером
Бавария определилась с главным тренером
Месси "заткнул" тренера сборной Бразилии (Видео)
Месси "заткнул" тренера сборной Бразилии (Видео)
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 15 ноября (Видео)
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 15 ноября (Видео)
Украинский нокаутер победил колумбийца в чемпионском бою
Украинский нокаутер победил колумбийца в чемпионском бою

Ортис назвал лучшего супертяжа десятилетия

Ортис назвал лучшего супертяжа десятилетия
14:01 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Кубинский боксер Луис Ортис поделился своими ожиданиями от предстоящего реванша.

Супертяж Луис Ортис поделился своим мнением о своем будущем сопернике чемпионе мира WBC Деонтее Уайлдере, с которым он проведет реванш в Лас-Вегасе, 23 ноября.

"Уайлдер - это лучший супертяж за последние десять лет. Пока его кто-то не победит, он будет оставаться лучшим. У нас будет иная тактика Я думаю, что это сделает разницу во втором поединке. Я хочу завершить бой до финального гонга, однако если нужно будет провести полный поединок, то я готов

У меня есть хороший шанс продемонстрировать всем, что я лучший боксер из супертяжелого веса в мире. Поклонники увидят один из самых лучших противостояний в истории. Уайлдер бьется так же, как и я, делая увлекательным любой вечер бокса", - приводит слова боксера BoxingScene.

Уайлдер увидел позитив в участии Тайсона Фьюри в WWE

Ранее Уайлдер заявил, что уйдет из бокса максимум через 6 лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Луис Ортис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бразилия - Аргентина: смотреть онлайн матча (Видео)
02 Аргентина благодаря голу Месси обыграла Бразилию
03 Месси все решил: обзор матча Бразилия - Аргентина (Видео)
04 Тадич: Хотим отомстить Украине
05 Украинцы не смогли совершить камбэк в игре с Данией (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь