Ортис назвал лучшего супертяжа десятилетия

Новости спорта:Кубинский боксер Луис Ортис поделился своими ожиданиями от предстоящего реванша.

Супертяж Луис Ортис поделился своим мнением о своем будущем сопернике чемпионе мира WBC Деонтее Уайлдере, с которым он проведет реванш в Лас-Вегасе, 23 ноября.

"Уайлдер - это лучший супертяж за последние десять лет. Пока его кто-то не победит, он будет оставаться лучшим. У нас будет иная тактика Я думаю, что это сделает разницу во втором поединке. Я хочу завершить бой до финального гонга, однако если нужно будет провести полный поединок, то я готов

У меня есть хороший шанс продемонстрировать всем, что я лучший боксер из супертяжелого веса в мире. Поклонники увидят один из самых лучших противостояний в истории. Уайлдер бьется так же, как и я, делая увлекательным любой вечер бокса", - приводит слова боксера BoxingScene.

Ранее Уайлдер заявил, что уйдет из бокса максимум через 6 лет.