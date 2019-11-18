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Обидчик Гвоздика объявил "охоту" за поясами

Обидчик Гвоздика объявил "охоту" за поясами
13:05 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Артур Бетербиев прокомментировал

Российский боксёр Артур Бетербиев, действующий чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе, рассказал, по какой причине он не собирается выходить на ринг с Сергеем Ковалёвым. 2 ноября Ковалёв проиграл Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде и лишился титула чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO.

Бетербиев дал понять, что возможный бой с Ковалёвым не интересует его по той причине, что у Сергея больше нет чемпионского пояса.

"Бой с Ковалёвым не интересен. Я в основном охочусь за поясами, а не за именами, я не хочу никого обидеть, просто мне интереснее пояса. Они бывают то у одного, то у другого. Мне легче концентрироваться на завоевании титулов.

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Вот бой с Саулем мне был бы интересен, если и он захочет. Но я не думаю о том, останется ли он в полутяжёлом весе. Зачем мне это?

Также мне было бы интересно встретиться с Дмитрием Биволом. Это бои за чемпионские пояса", — цитирует Бетербиева "Р-Спорт".

Гвоздик - Бетербиев. Полное видео боя

Напомним, Бивол — действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA.

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Бокс, Новости бокса, Сергей Ковалев, Артур Бетербиев.
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