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"Безжалостный спорт": Мейвезер высказался о "больших" боях

"Безжалостный спорт": Мейвезер высказался о "больших" боях
08:32 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер заявил, что не собирается возвращаться в бокс ради серьёзных поединков.

Вместе с тем американец подтвердил, что не исключает появления на ринге ради выставочных боёв.

"Меня призывают вернуться, но здоровье прежде всего. Бокс — очень и очень безжалостный спорт. За последние годы несколько боксёров погибло на ринге. Нужно знать, когда вешать перчатки на гвоздь. У меня была великая карьера.

Но я до сих пор путешествую и провожу выставочные бои. Могу зарабатывать на этом от $ 10 до $ 30 млн. Думаю, так я могу заработать больше, чем подавляющая часть нынешних боксёров", — приводит слова Мейвезера BoxingScene.

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Флойд Мейвезер на профессиональном ринге провёл 50 поединков, победив во всех из них. При этом внесение последнего поединка в профессиональный рекорд Флойда до сих пор вызывает споры. Тогда он встретился с бойцом UFC Конором Макгрегором, для которого тот бой был дебютным в боксе.

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Бокс, Флойд Мейвезер, Новости бокса.
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