Джон Джонс вернется в октагон: названа дата

Новости спорта:Чемпион примет участие в мэйн-ивенте турнира UFC 247.

Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс проведет очередную защиту своего титула против непобежденного претендента Доминика Рейеса. Об этом сообщает MMAFighting.

Поединок состоится 8 февраля в Хьюстоне (США) в рамках главного события турнира UFC 247.

В со-главном бою турнира чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко встретится с Кэтлин Чукагян.

Напомним, в последний раз Джонс выходил в октагон в начале июля на турнире UFC 239. Тогда он победил Тиаго Сантоса решением судей. В свою очередь Рейес одержал шесть побед подряд в UFC. В прошлом месяце он нокаутировал Криса Уайдмана.