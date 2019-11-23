Джон Джонс вернется в октагон: названа дата

Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс проведет очередную защиту своего титула против непобежденного претендента Доминика Рейеса. Об этом сообщает MMAFighting.
Поединок состоится 8 февраля в Хьюстоне (США) в рамках главного события турнира UFC 247.
В со-главном бою турнира чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко встретится с Кэтлин Чукагян.
Напомним, в последний раз Джонс выходил в октагон в начале июля на турнире UFC 239. Тогда он победил Тиаго Сантоса решением судей. В свою очередь Рейес одержал шесть побед подряд в UFC. В прошлом месяце он нокаутировал Криса Уайдмана.