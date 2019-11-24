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Грядет бой тысячелетия? Кроуфорд вызвал на бой Мейвезера

Грядет бой тысячелетия? Кроуфорд вызвал на бой Мейвезера
11:25 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:Теренс Кроуфорд хочет провести большой бой в 2020 году.

Чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд, которого многие считают одним из лучших действующих боксеров мира независимо от весовой категории, выложил в соцсети пост, показывающий, что он готов провести в следующем году бой против чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего.

Кроуфорд выложил свой коллаж лицом к лицу с Мейвезером и подписью: "2020… почему нет?"

Напомним, что на этой неделе Мейвезер, тоже в соцсетях, намекнул на свое возвращение на ринг в 2020 году.

Мейвезер может создать свой бренд в ММА, но бокс останется на первом месте

 
 
 
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2020.............why not? #MayweatherCrawford

Публикация от Terence Bud Crawford (@tbudcrawford)

Правда за неделю до этого в интервью Reuters 42-летний боксер сказал, что не собирается возвращаться в бокс, так как хочет сохранить здоровье на долгие годы, и будет лишь участвовать в показательных боях, приносящих ему солидный доход. СМИ не удалось получить комментарии Мейвезера по поводу его заявления о возвращении на ринг.

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Бокс, Флойд Мейвезер, Новости бокса, Теренс Кроуфорд.
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