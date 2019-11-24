Грядет бой тысячелетия? Кроуфорд вызвал на бой Мейвезера

Новости спорта:Теренс Кроуфорд хочет провести большой бой в 2020 году.

Чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд, которого многие считают одним из лучших действующих боксеров мира независимо от весовой категории, выложил в соцсети пост, показывающий, что он готов провести в следующем году бой против чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего.

Кроуфорд выложил свой коллаж лицом к лицу с Мейвезером и подписью: "2020… почему нет?"

Напомним, что на этой неделе Мейвезер, тоже в соцсетях, намекнул на свое возвращение на ринг в 2020 году.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 2020.............why not? #MayweatherCrawford Публикация от Terence Bud Crawford (@tbudcrawford) 23 Ноя 2019 в 8:52 PST

Правда за неделю до этого в интервью Reuters 42-летний боксер сказал, что не собирается возвращаться в бокс, так как хочет сохранить здоровье на долгие годы, и будет лишь участвовать в показательных боях, приносящих ему солидный доход. СМИ не удалось получить комментарии Мейвезера по поводу его заявления о возвращении на ринг.