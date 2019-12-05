Джошуа рассказал о своей диете перед боем с Руисом

Новости спорта:Реванш Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

Перед реваншем Энтони Джошуа и Энди Руиса оба боксера заявляли о том, что сбросят вес для повторного боя.

Британец рассказал журналистам, каким будет его вес в поединке.

В своих предыдущих поединках британец весил около 112 кг, теперь же, по его словам, его вес может составить менее 108 кг.

"Я могу весить меньше 108 кг. Я бью жестко и тяжело, стараюсь правильно выбрать ритм и частоту ударов. Раньше я все время таскал "железо". Я использовал свое тело, чтобы добиться нужного результата. Но теперь я начал осознавать сладкую науку бокса. Я бью, как лошадь в прыжке", - цитирует Джошуа BBC.

Напомним, что реванш Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. Боксеры уже прибыли на место проведения боя и провели битву взглядов.