Джошуа – Руис: специально для боя построили новый стадион

Новости спорта:7 декабря Энтони Джошуа и Энди Руисом проведут второй бой за год.

Предыдущая закончилась сенсационной победой Руиса, к которому перешли чемпионские пояса по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. Эти титулы британцу теперь предстоит отвоевывать.

Стоит отметить, что шансы у Джошуа неплохие, 63% на победу от аналитиков Parimatch. Энтони все же считается более квалифицированным боксером, лучше подкованным технически. Даже визуально он смотрится внушительней, чем Руис, который не стесняется своего лишнего веса. Впрочем, при подготовке к реваншу он сел на строгую диету и отказался от своих любимых шоколадных батончиков. Если ранее Энди делал ставку на то, чтобы быть мощнее Энтони, то теперь он хочет «бить Джошуа быстрее».

Поединок пройдет в довольно необычном для таких мероприятий месте – в Саудовской Аравии. Что провести бой на высшем уровне там даже специально построили новый стадион. Чтобы возвести арену на 15 тысяч зрителей потребовалось 40 дней. Само собой, учитывая порядки в Саудовской Аравии, в этот раз не будет девушек в купальниках, которые выносят таблички с номером следующего раунда.

Впрочем, на цену билетов это не повлияло, за места у ринга нужно было заплатить чуть более 13 тысяч долларов. Самые дешевые билеты стоили около 150 долларов. Кстати, уже известно, что промоутерская компания, которая ведет дела Джошуа и организовывает этот бой, гарантировано получит минимум 20 миллионов долларов.

Моменты первого боя

Интерес к поединку очень высокий и все ждут, что бой получится не менее захватывающим, чем предыдущая схватка этих боксеров. Будем надеяться, что реванш нас действительно не разочарует.