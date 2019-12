Давид Лемье - Макс Бурсак: результаты взвешивания (Видео)

Бывший чемпион мира в среднем весе, 30-летний канадец Давид Лемье вчера успешно прошел взвешивание перед своим поединком во втором среднем весе против 35-летнего украинца Максима Бурсака. Лемье показал на весах 166,8 фунта (75,7 кг), Бурсак — 167,8 фунта (76,1 кг). Также в этом вечере бокса в Монреале, Канада пройдут еще два заслуживающих внимания поединка в супертяжелом весе.

30-летний российский боксер Арсланбек Махмудов, пока выступающий на профессиональном ринге в Канаде без поражений, показал на весах 261,8 фунта (118,8 кг) перед боем против 39-летнего экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Сэмюэла Питера (260,8 фунта / 118,3 кг). Махмудов проведет защиту своего титула NABF в супертяжелом весе.

Видео взвешивания:

David Lemieux & Max Bursak both successfully weigh in today in Montreal ahead of their main event clash @ super middleweight tomorrow night at the Bell Centre.

Live streaming info, here: https://t.co/Z9WHYUvJo3

Eye of the Tiger Promotions pic.twitter.com/FpBKBQqkFZ

— Tim - Boxeo Boxen бокс 拳闘 Boksing มวย Boks 拳击 (@Hock1717) December 6, 2019