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Джошуа перед боем с Руисом: Я не нервничаю

Джошуа перед боем с Руисом: Я не нервничаю
16:36 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Британский боксер спокоен и уверен в себе.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) поделился ожиданиями от поединка против чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руису (33-1, 22 КО). Поединок состоится 7 декабря в Эр-Рияде.

«Я не нервничаю, нет никакого напряжения. Это ответственный бой, я уверен в себе», - сказал Джошуа.

7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится долгожданный второй бой между американцем мексиканского происхождения Энди Руисом (33–1, 22 КО) и британцем Энтони Джошуа (22–1, 21 КО).

На кону в бою-реванше будут стоять пояса чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, которые в первом поединке 1 июня 2019 года Руис сенсационно отобрал у Джошуа.

Энтони Джошуа - Энди Руис: видео последнего боя

Поединок за титул пройдет в субботу, 7 декабря, в городе Дирия в Саудовской Аравии. Выход бойцов в ринг запланирован на 23:00 по киевскому.

Поединок можно будет увидеть в эфире телеканала "Интер".

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Бокс, Джошуа, Бокс новости, Энди Руис.
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