Чисора жестко обратился к Усику

Новости спорта:Дерек Чисора подогрел интерес к возможному поединку с непобежденным украинцем.

Британский супертяжеловес Дерек Чисора встретился с украинским экс-абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе Александром Усиком в Саудовской Аравии, где состоится реванш Энтони Джошуа и Энди Руиса.

В своем Twitter-аккаунте скандальный британец поделился совместным фото с украинцем и подписал его довольно интригующей фразой. К слову, Усик и Чисора могут провести бой в 2020 году, поэтому Дерек не упустил возможность подогреть интерес к предстоящему потенциальному событию.

"Вставай и боксируй, сосунок", – адресовал Чисора свое послание Усику.

Напомним, ранее Усик заявил, что Чисора стал лучше с момента встречи с Виталием Кличко. Также сообщалось, что украинец и британец могут провести бой за временное чемпионство WBO.