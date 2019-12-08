Усик стал на шаг ближе к поединку с Джошуа

Новости спорта:Франциско Валькарсель анонсировал, что вскоре чемпион мира по версиям WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа должен выступить с защитой своего титула.

Президент WBO Франциско Валькарсель анонсировал, что вскоре чемпион мира по версиям WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа должен выступить с защитой своего титула. По его словам, встреча британца с одним из претендентов, которым является и украинец Александр Усик, будет следующей для чемпиона.

«Бой посреди дюн завершился. Теперь следующим боем [для Джошуа] должен стать поединок с обязательным претендентом», — написал Валькарсель в своем твиттере.

В то же время, помимо Усика, претендент на бой с Энтони Джоуша — болгарин Кубрат Пулев. Он претендует на пояс IBF.

Сам Усик дебютировал в супертяжелом весе победой над Чаззом Уизерспуном. В данный момент он близок к согласованию поединка против Дерека Чисоры.

По итогам двенадцати раундов судьи единогласным решением отдали победу Джошуа: 118:110, 118:100, 119:109. Таким образом, британец взял реванш у Руиса за поражение летом.