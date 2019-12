На вечере бокса в Канаде были нокаутированы два экс-чемпиона мира в хэвивейте (Видео)

В его карде выступили сразу два бывших чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Сэмюел Питер встретился с обладателем регионального титула по версии NABF россиянином Арсланбеком Махмудовым. Последнему удалось сохранить идеальный профессиональный рекорд, а вместе с ним и титул. Первые же серьёзные атаки со стороны Арсланбека заставили Питера капитулировать. Для победы Махмудову понадобилось менее одного раунда.

Видео остановки боя:

Russian Heavyweight Arslanbenk Makhmudov moved to 10-0 with his 10th straight stoppage after he beat the Nigerian Nightmare Samuel Peter in round 1.pic.twitter.com/IOIv3b6uEu

— All Of The Belts (@AllOfTheBelts) December 8, 2019