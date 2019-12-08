Коробов из-за травмы отказался от продолжения боя с Юбэнком-младшим (Видео)

Новости спорта:Матвей Коробов и Крис Юбэнк-младший сразились за титул ременного чемпиона мира по версии WBA в среднем весе.

В Бруклине (Нью-Йорк, США) завершился бой за вакантный пояс временного чемпиона мира по версии WBA в среднем весе, в котором российский боксёр Матвей Коробов встретился с британцем Крисом Юбэнком-младшим.

Российский боксёр не смог закончить бой из-за травмы, и победа досталась британцу. Во 2-м раунде бой неожиданно пришлось прервать из-за травмы — россиянин повредил левое плечо и не смог продолжить схватку.

Таким образом, Коробов потерпел третье поражение в профессиональной карьере при 28 победах (14 из которых нокаутом).

Видео остановки боя:

Крис Юбэнк-младший в свою очередь одержал 29-ю победу (22 досрочно).