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Лемье: Бурсак провел хороший бой, но у меня было больше чистых попаданий

Лемье: Бурсак провел хороший бой, но у меня было больше чистых попаданий
11:23 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Давид Лемье подвел итог боя против украинца Макса Бурсака.

Бывший чемпион IBF Давид Лемье (41-4, 34 КО) подвел итог боя против украинца Макса Бурсака (35-6-2, 16 КО), а также рассказал, насколько тяжело ему дался бой в новой весовой категории (76,203 кг, ранее он боксировал на одну категорию ниже) после 14-месячного простоя.

«Не волновался, вернулся в бой, для меня в первом раунде был легкий нокдаун.

Я выиграл в большинстве раундов, Бурсак провел хороший бой, но у меня было больше чистых попаданий. Я начал немного медленно, но в конце выложился и выиграл последние раунды.

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Я вернулся после простоя, после того как дрался еще с Гари О'Салливаном в сентябре 2018 года. Боксерам нужно быть активными, мы должны продолжать боксировать. Отдых наложил свой отпечаток, и лишь когда пошли финальные раунды, я взбодрился и вернулся в бой. Я хотел сделать намного лучше и больше для фанатов.

Чувствовал себя хорошо в новом весе, это большая разница, восемь фунтов (3,6 кг - прим.), это имеет значение. Думаю, что все проблемы из-за того, что я долго не выходил ринг, но сегодня лед тронулся. Иногда так бывает, что вечер не идеален, но я выиграл бой», – сказал Лемье.

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Бокс, Макс Бурсак, Новости бокса, Давид Лемье.
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