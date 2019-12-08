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Наваррете избил Хорту в чемпионском бою (Видео)

Наваррете избил Хорту в чемпионском бою (Видео)
11:55 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта:Эммануэль Наваррете успешно защитил титул чемпиона мира WBO в первом полулегком весе.

Чемпион WBO в первом полулегком весе Эммануэль Наваррете 7 декабря у себя на родине в Мексике провел четвертую успешную защиту своего титула за семь последних месяцев, победив техническим нокаутом в четвертом раунде своего соотечественника Франсиско Хорту. Чемпион владел очевидным преимуществом, и в четвертом раунде рефери остановил бой.

В андеркарте главного поединка вечера бокса в Мексике 27-летний филиппинец Джервин Анкахас защитил свой титул IBF в первом легчайшем весе в восьмой раз, победив техническим нокаутом в шестом раунде 30-летнего чилийца Мигеля Гонсалеса.

Лучшие моменты боя Наваррете - Хорта:

Лучшие моменты боя Анкахас - Гонсалес:

Напомним, вчера в Саудовской Аравии состоялся большой вечер профи-бокса, главным событием которого стал реванш Джоушуа-Руис

Кроме того, в ночь с 7 на 8 декабря в Нью-Йорке прошел масштабное шоу бокса Чарло - Хоган.

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