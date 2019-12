Джермалл Чарло в чемпионском бою заставил Хогана сделать кувырок (Видео)

В Нью-Йорке завершился турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стало противостояние в среднем весе. Чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарло защищал титул от посягательств Денниса Хогана из Ирландии.

Претендент пытался захватить инициативу в стартовых раундах, но вскоре Чарло приспособился к сопернику и постепенно взял контроль над поединком. В четвёртой трёхминутке Чарло поймал соперника жёстким апперкотом и отправил в нокдаун. Но добить не сумел. Развязка наступила в седьмом раунде: Чарло в очередной раз переиграл соперника и левым боковым отправил на канвас. Хоган сумел встать, но рефери принял решение остановить бой. Победа Чарло техническим нокаутом.

Видео первого нокдауна:

Charlo hit Hogan so hard with that uppercut he did a back roll! #CharloHogan pic.twitter.com/H5C2OFcdy3

— The Sports Junky (@TheSportsJunky1) December 8, 2019