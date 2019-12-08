Скачать
Воскресенье, 08.12.2019
Король вернулся: Джошуа победил в реванше Руиса и вернул свои пояса (Видео)
Джошуа в кровавом бою победил Руиса (Видео)
Поветкин - Хантер. Видео боя
Поветкин - Хантер. Видео боя
Бурсак дважды отправлял Лемье в нокдаун, но судейство было не на стороне украинца (Видео)
Бурсак дважды отправлял Лемье в нокдаун (Видео)
Наваррете избил Хорту в чемпионском бою (Видео)
Наваррете избил Хорту в чемпионском бою (Видео)

Джермалл Чарло в чемпионском бою заставил Хогана сделать кувырок (Видео)

Джермалл Чарло в чемпионском бою заставил Хогана сделать кувырок (Видео)
11:36 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Джермалл Чарло успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе/

В Нью-Йорке завершился турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стало противостояние в среднем весе. Чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарло защищал титул от посягательств Денниса Хогана из Ирландии.

Претендент пытался захватить инициативу в стартовых раундах, но вскоре Чарло приспособился к сопернику и постепенно взял контроль над поединком. В четвёртой трёхминутке Чарло поймал соперника жёстким апперкотом и отправил в нокдаун. Но добить не сумел. Развязка наступила в седьмом раунде: Чарло в очередной раз переиграл соперника и левым боковым отправил на канвас. Хоган сумел встать, но рефери принял решение остановить бой. Победа Чарло техническим нокаутом.

Видео первого нокдауна:

Видео нокаута:

Напомним, в соглавном событии турнира Матвей Коробов проиграл Крису Юбэнку, не сумев продолжить бой из-за травмы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, WBC, Новости бокса, Джермалл Чарло, Джермалл Чарло - Деннис Хоган, Деннис Хоган.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поветкин и Хантер устроили рубку на ринге: неожиданный результат боя
02 Поветкин - Хантер: события боя
03 Джошуа - Руис: события боя-реванша (Фото, Видео)
04 Джошуа оценил вклад Кличко в победу над Руисом
05 Король вернулся: Джошуа победил в реванше Руиса и вернул свои пояса (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь