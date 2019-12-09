Хирн рассказал о планах Джошуа, упомянув Усика

Новости спорта:Первая защита Энтони Джошуа пройдет по линии IBF.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа первую защиту титулов проведет против Кубрата Пулева, который является обязательным претендентом по линии IBF.

После этого соперником британце может Стать Александр Усик. Об этом рассказал промоутер Джошуа Эдди Хирн.

"Судя по всему, первая защита пройдет по линии IBF. Поэтому сначала Пулев, а потом уже Усик по линии WBO. Реалистичная дата боя - апрель, май. А Усик тем временем может провести бой с Чисорой", - цитирует Хирна Sky Sports.

Ранее Хирн заявлял, что бой Усик - Чисора может состояться в феврале 2020 года. Сам Чисора признал, что ему будет непросто боксировать с украинцем.