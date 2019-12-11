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"Я все верну": Руис обратился к Джошуа

"Я все верну": Руис обратился к Джошуа
10:02 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Энди Руис после поражения от Энтони Джошуа заявил, что намерен вновь вернуть себе титулы чемпиона.

Американский экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энди Руис после поражения от Энтони Джошуа заявил, что намерен вновь вернуть себе титулы чемпиона. По его словам, ему помешал лишний вес.

«Я думаю, что смог бы лучше подготовиться к бою с Джошуа, если бы не мой лишний вес. Я не мог исполнять те комбинации, которые хотел. В жизни нет оправданий, нужно больше тренироваться и учиться», — цитирует Руиса Boxingscene со ссылкой на ESPN.

«У меня было много взлетов и падений, это моя неудача. Я сделаю все возможное, чтобы снова стать чемпионом мира. Я должен работать больше».

Напомним, что накануне ответного боя с Джошуа Руис показал вес 128,6 килограмм, что на 7 килограмм больше, чем перед первым поединком с британцем в июне этого года.

После поединка Джошуа и Руис сообщили о желании провести еще один бой.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис.
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