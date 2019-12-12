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Диллиан Уайт зазывает Поветкина на бой

Диллиан Уайт зазывает Поветкина на бой
14:28 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Диллиан Уайт хочет сразиться с Александром Поветкиным.

Британский боксёр Диллиан Уайт выразил желание провести бой с Александром Поветкиным.

"Определённо хочу, чтобы следующий бой был с Александром Поветкиным. Он очень серьёзный соперник, с быстрыми руками. Поветкин — олимпийский чемпион и бывший чемпион мира. Я получу отличный опыт, потому что мне его не хватает. Хотел бы провести бой с Поветкиным в марте 2020 года", — приводит слова Диллиана Уайта Sky Sports.

Диллиан Уайт в последнем поединке встречался с Мариушем Вахом. Бой прошёл 7 декабря в Саудовской Аравии. По итогам поединка судьи отдали победу единогласным решением Диллиану Уайту — 98:93, 97:93, 97:93.

WBO обязала Джошуа провести бой против Усика

Александр Поветкин на том же вечере бокса провёл бой с Майклом Хантером. Поединок завершился вничью.

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Александр Поветкин, Бокс, Новости бокса, Диллиан Уайт.
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