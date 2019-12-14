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Постол - Рамирес: появился обязательный претендент на чемпионский бой

Постол - Рамирес: появился обязательный претендент на чемпионский бой
09:58 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Джек Каттерал стал обязательным претендентом на чемпионский бой в в первом полусреднем весе по версии WBO.

Всемирная боксерская организация (WBO) объявила официального претендента на бой за титул чемпиона мира в первом полусреднем весе. Boxingtalk утверждает, что им стал Джек Каттерал (26-0-0, 13 KO) из Великобритании.

Напомним, 1 февраля будущего года в Китае за пояс чемпиона мира по версии WBO в данном дивизионе сойдутся украинец Виктор Постол (31-2, 12 КО) и действующий обладатель титула 27-летний Хосе Карлос Рамирес (25-0, 17 КО) из США.

В последнем на данный момент бою Постол единогласным решением судей выиграл у Мохамеда Мимуна (21-2, 12 КО).

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Рамирес в своем последнем поединке на данный момент одержал досрочную победу над Морисом Хукером (26-1-3, 17 КО), благодаря чему сумел объединить титулы по версиям WBO и WBC в первом полусреднем весе.

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Бокс, WBO, Новости бокса, Виктор Постол, Хосе Карлос Рамирес, Джек Каттерал.
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