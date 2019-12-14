Скачать
Суббота, 14.12.2019
Ричард Комми - Теофимо Лопес: сегодня определится соперник Ломаченко (Видео)
Ричард Комми - Теофимо Лопес: сегодня определится соперник Ломаченко (Видео)
Украинец Богачук одержал 17-ю победу нокаутом в 17-и боях
Украинец Богачук одержал 17-ю победу нокаутом в 17-и боях
Бой Нурмагомедов - Фергюсон официально подтвержден
Бой Нурмагомедов - Фергюсон официально подтвержден
Заря - Шахтер: анонс центрального матча 18-го тура УПЛ
Заря - Шахтер: анонс центрального матча 18-го тура УПЛ

Владимир Кличко получил почетную награду в Германии

Владимир Кличко получил почетную награду в Германии
13:01 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Владимир Кличко совершил успешный переход из одной сферы деятельности в другую.

Легенда мирового бокса, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, первый в истории независимой Украины Олимпийский чемпион по боксу Владимир Кличко пополнил свою коллекцию трофеев еще одним призом.

Заслуги украинца, который совершил успешный переход из одной сферы деятельности в другую, были отмечены в Германии, на торжественной церемонии SportGala.

"Будучи боксером мне посчастливилось получить такую награду несколько раз. Но сейчас я был удостоен подобной чести за удачный переход из одной карьеры в другую, для меня это имеет большое значение. Я должен посвятить эту награду всем, кто принимает в этом участие. Тем, кто также сталкивается с проблемами начиная новую карьеру. Продолжайте идти вперед и не переставайте верить в себя", - прокомментировал награду Владимир.

"Ни политик, ни спортсмен, ни бизнесмен": Кличко назвал, кем он является сейчас

Ранее Деонтей Уайлдер раскритиковал стиль боя Владимира Кличко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Владимир Кличко, Бокс, Новости бокса, SportGala.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Биатлон. Сегодня в Хохфильцене пройдет женская эстафета и мужская гонка преследования
02 Украинец Богачук одержал 17-ю победу нокаутом в 17-и боях
03 Отпустите меня домой: иностранец не захотел играть в Украине
04 Атлас: Джошуа не побьет Фьюри или Уайлдера
05 Усик может провести бой с американцем, которого уже побеждал
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь