Владимир Кличко получил почетную награду в Германии

Новости спорта:Владимир Кличко совершил успешный переход из одной сферы деятельности в другую.

Легенда мирового бокса, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, первый в истории независимой Украины Олимпийский чемпион по боксу Владимир Кличко пополнил свою коллекцию трофеев еще одним призом.

Заслуги украинца, который совершил успешный переход из одной сферы деятельности в другую, были отмечены в Германии, на торжественной церемонии SportGala.

"Будучи боксером мне посчастливилось получить такую награду несколько раз. Но сейчас я был удостоен подобной чести за удачный переход из одной карьеры в другую, для меня это имеет большое значение. Я должен посвятить эту награду всем, кто принимает в этом участие. Тем, кто также сталкивается с проблемами начиная новую карьеру. Продолжайте идти вперед и не переставайте верить в себя", - прокомментировал награду Владимир.

Ранее Деонтей Уайлдер раскритиковал стиль боя Владимира Кличко.