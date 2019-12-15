Кроуфорд - Каваляускас. Видео нокаута

Новости спорта:Теренс Кроуфорд в зрелищном бою техническим нокаутом победил Эгиса Каваляускаса.

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд защитил свой пояс, нокаутировав литовского претендента Эгиса Каваляускаса.

Сегодня в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden состоялся большой вечер бокса. В главном поединке вечера чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд нокаутировал Эгиса Каваляускаса в девятом раунде.

Литовец имел сенсационное преимущество в начале боя, а в третьем раунде Каваляускас даже заставил соперника опуститься на настил ринга. Только после этого американец перехватил инициативу. В седьмом раунде Кроуфорд отправил Каваляускаса в нокдаун. А в девятом раунде рефери остановил бой после второго подряд нокдауна.

Видео нокдауна:

Terence Crawford is the best American boxer. He proved it tonight. #CrawfordMachine pic.twitter.com/4X4lLCiYgP — Harrison Klopp (@HarrisonKlopp) 15 декабря 2019 г.

Видео нокаута:

Напомним, перед боем Кроуфорда американец Теофимо Лопес выиграл техническим нокаутом чемпионский бой по версии IBF в легком весе у Ричарда Комми. Лопес одержал уверенную победу, нокаутировав соперника уже во втором раунде.

Лопес должен в 2020 году выйти на ринг против украинца Василия Ломаченко в бою за все четыре основных чемпионских пояса.