Скачать
Понедельник, 16.12.2019
Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала
Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала
Шахтер узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы
Шахтер узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы
Усик не попал в тройку высокооплачиваемых украинских боксеров
Усик не попал в тройку высокооплачиваемых украинских боксеров
Ирина Морозюк и другие: красиве жены и подруги украинских футболистов (Фото)
Ирина Морозюк и другие: красиве жены и подруги украинских футболистов (Фото)

Фьюри: Если бы не бокс, бухал бы каждый день

Фьюри: Если бы не бокс, бухал бы каждый день
20:18 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Тайсон Фьюри уверен, что бокс уберег его от алкоголизма.

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри признался, что в его жизни нет ничего, кроме бокса.

«Сейчас мне всего 31 год. Я планирую продолжать драться до 51 года. Я буду как Арчи Мур.Что ещё есть в моей жизни? Если убрать из неё бокс, то я уйду в запой. Мне неинтересно быть тренером или менеджером.

Я шоумен, на которого хотят смотреть люди. Планы? Я хочу подраться с Уайлдером. После этого я проведу бой с чемпионом UFC», — рассказал Тайсон Фьюри в интервью Behind The Gloves.

Опытный англичанин рассказал, почему его не хочет пригласить Арсенал

В следующем поединке Тайсон Фьюри встретится с чемпионом WBC в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером. Бой состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.

В первом поединке Фьюри и Уайлдера, состоявшемся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Новости спорта, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Шалтай-болтай": Свитолина высказалась о своем парне
02 Футболисты Динамо запретили Вербичу подходить к фанатам (Видео)
03 Лига Европы: результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
04 Бойко посетил Лигу Смеха, где встретил Усика (Фото)
05 Известный промоутер дал совет Ломаченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь