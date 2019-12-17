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Тимоти Брэдли дал ценный совет Ломаченко

Тимоти Брэдли дал ценный совет Ломаченко
11:58 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Тимоти Брэдли высказался о победе Теофимо Лопеса над Ричардом Комми.

Экс-чемпион мира Тимоти Брэдли высказался о победе Теофимо Лопеса над Ричардом Комми, а также заявил, что у американца будут неплохие шансы в поединке с Василием Ломаченко.

«То, что сделал Лопес в бою с Комми - это нечто особенное. Нужно понимать, что Комми опытный боксер, он проводил чемпионские поединки, он наносит большое количество тяжелых ударов. С какими боксерами сложнее всего драться, если не учитывать бойцов а-ля Флойд Мейвезер? Это панчеры, выбрасывающие много ударов. Однако Лопес уничтожил Комми.

Ломаченко сталкивается с проблемами, когда дерется против высоких и долговязых оппонентов. Лопес обладает взрывной ударной мощью. Это будет интересный бой. Теофимо будет сокращать дистанцию. Ломаченко нравится драться в таком ключе, но у Лопеса будет возможность нанести удар, потому что у него короткие руки. Ему нравится действовать вблизи. Это серьезный бой. Он точно не будет легким для Ломаченко», - сказал Брэдли.

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Напомним, что 15 декабря Лопес во втором раунде нокаутировал Ричарда Комми и стал новым чемпионом мира. Его бой с Василием Ломаченко должен состояться в марте или апреле 2020 года.

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Бокс, Новости бокса, Тимоти Брэдли, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
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