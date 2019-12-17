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Арум жестко раскритиковал Руиса

Арум жестко раскритиковал Руиса
14:09 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Боб Арум рассказал о своих впечатлениях, когда увидел Энди Руиса на взвешивании перед реваншем с Энтони Джошуа.

Известный промоутер Боб Арум рассказал о своих впечатлениях, когда увидел Энди Руиса на взвешивании перед реваншем с Энтони Джошуа.

Арум считает, что бой был легкой прогулкой для британца, поскольку он, как и следует профессионалу, подготовился к бою.

"Я не удивлен результатом. Сразу после объявления их веса я сказал, что этот бой не стоит даже смотреть. Я очень хорошо знаю Энди Руиса. Когда он весил около 110 кг, то да, он действительно был хорошим бойцом. Когда Руис приближается к 135 кг, что случается с ним довольно часто, он превращается в бомжа. Энди набирает большую массу и не двигается. В результате получалось так, что бойцы, которые вообще не должны были выходить с ним в ринг, давали ему тяжелые бои.

Когда я увидел пузо Руиса на взвешивании, то я сразу сказал, что у него нет шансов на победу. Об этом говорил и Джордж Форман. Этот бой превратился в легкую прогулку для Джошуа. Это не приуменьшает заслуги Джошуа, ведь он хорошо подготовился к бою, как и положено профессионалу. Энди Руис - не профессионал", - цитирует Арума talksport.com.

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Боб Арум, Джошуа, Энди Руис.
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