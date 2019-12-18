Новый тренер Фьюри считает удар Уайлдера сильнее

Новости спорта:Шугар Хилл дал первый комментарий в качестве тренера Тайсона Фьюри.

Новый тренер супертяжа Тайсона Фьюри Шугар Хилл рассказал о том, как оказался в команде боксера, а также прокомментировал предстоящий бой своего подопечного против Деонтея Уайлдера.

"Все очень быстро произошло. Сначала Тайсон говорил со мной о том, чтобы присоединиться к его лагерю, а потом я узнал, что Бен Дэвисон больше не у дел, а я главный тренер.

Да, это супертяжелый вес. Оба боксера сильно бьют, но удар Уайлдера сильнее, он просто зверь. Наш план на бой - победа нокаутом. Зачем рассчитывать на меньшее? Фьюри хотел тренера по технике. Мы поработаем над его техникой, потому как есть моменты, которые Тайсон хочет исправить", - цитирует Фьюри Mirror.

Отметим, что Фьюри назначил Хилла тренером в понедельник 16 декабря.