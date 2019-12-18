Тайсон Фьюри бросает бокс ради ММА

Новости спорта:Британский тяжеловес Тайсон Фьюри намерен провести еще два боя в боксе и перейти в ММА.

У британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри по контракту осталось провести еще 2 боя. Об этом сообщает Sky Sports. Потом боксер намерен продолжить карьеру в ММА.

Также, эту информацию подтверждает журналист Спенсер Оливер:

"Тайсон сказал мне, что проведёт ещё два боя в соответствии с контрактом, после чего закончит с боксом. Он сказал, что собирается перейти в UFC. Это новое начало, новый вызов для него. Он был крайне серьёзен, говоря это".

Интересно, что в октябре британец провел поединок в рестлинг-промоушене WWE, победив Брона Строумена.

Свой следующий бой в боксе Тайсон Фюьри проведет против Деонтея Уайлдера 22 февраля 2020. Это будет реванш (ничья). У него еще не было поражений на профи-ринге.