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Альварес отказался от чемпионского пояса в полутяжелом весе

Альварес отказался от чемпионского пояса в полутяжелом весе
12:03 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Мексиканец завоевал пояс по версии WBO совсем недавно, когда нокаутировал Сергея Ковалёва.

Действующий чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес принял решение отказаться от титула по версии WBO в полутяжёлом весе, сообщает Bad Left Hook. Мексиканец завоевал пояс по версии WBO ранним утром 3 ноября 2019 года, когда нокаутировал Сергея Ковалёва на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В тот день он стал чемпионом мира в четырёх весовых категориях.

Не так давно Альварес отказался от пояса во втором среднем весе. Таким образом, на сегодняшний день он владеет лишь титулом в среднем весе. Дальнейшие планы Сауля по-прежнему не раскрываются, но очевидно, что он не планирует в ближайшее время продолжать карьеру в полутяжёлом весе.

Сауль Альварес - боксер 2019 года по версии ESPN

Действующий чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин по-прежнему заинтересован в третьей встрече с Альваресом.

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