Джошуа сравнил Фьюри с Мохаммедом Али

Новости спорта:Энтони Джошуа рассыпался в комплиментах в адрес своего конкурента по дивизиону Тайсона Фьюри.

Обладатель чемпионских титулов по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) в недавнем интервью для Sky Sports рассыпался в комплиментах в адрес своего конкурента по дивизиону Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО). «Эй Джей» похвалил навыки своего соотечественника и сравнил его с легендарным Мохаммедом Али.

«Я не могу сказать, какое место занимает Фьюри в рейтинге, поскольку мне кажется, что каждый боксер очень талантлив. Но если говорить о навыках, то я ставлю его высоко.

Фьюри – настоящий знаток бокса. Он изучал этот вид спорта так же, как и я. Он находится в окружении людей из боксерского мира. Фьюри напоминает Мохаммеда Али, у него похожий стиль».

Напомним, Джошуа также предложил Фьюри помочь с подготовкой к реваншу с Уайлдером. В частности, он сказал, что готов стать его спарринг-партнером. В ответ Фьюри довольно неожиданно заявил, что будет рад видеть соотечественника в своем тренировочном лагере.