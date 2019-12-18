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Джошуа сравнил Фьюри с Мохаммедом Али

Джошуа сравнил Фьюри с Мохаммедом Али
13:54 Сегодня Телеграф Хспорт Фото: Instagram

Новости спорта:Энтони Джошуа рассыпался в комплиментах в адрес своего конкурента по дивизиону Тайсона Фьюри.

Обладатель чемпионских титулов по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) в недавнем интервью для Sky Sports рассыпался в комплиментах в адрес своего конкурента по дивизиону Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО). «Эй Джей» похвалил навыки своего соотечественника и сравнил его с легендарным Мохаммедом Али.

«Я не могу сказать, какое место занимает Фьюри в рейтинге, поскольку мне кажется, что каждый боксер очень талантлив. Но если говорить о навыках, то я ставлю его высоко.

Фьюри – настоящий знаток бокса. Он изучал этот вид спорта так же, как и я. Он находится в окружении людей из боксерского мира. Фьюри напоминает Мохаммеда Али, у него похожий стиль».

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Напомним, Джошуа также предложил Фьюри помочь с подготовкой к реваншу с Уайлдером. В частности, он сказал, что готов стать его спарринг-партнером. В ответ Фьюри довольно неожиданно заявил, что будет рад видеть соотечественника в своем тренировочном лагере.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Новости бокса.
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