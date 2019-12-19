Хирн дал прогноз на реванш Уайлдера и Фьюри

Новости спорта:Эдди Хирн дал свой прогноз на реванш между чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн дал свой прогноз на реванш между чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО) и Тайсоном Фьюри (29-0-1, 20 КО). Функционера цитирует Boxing News 24.

«Надеюсь, Фьюри победит Уайлдера, поскольку мне нравится Тайсон, он британец. Это бой британца против американца, так что, сорян.

Мне всегда нравился Тайсон Фьюри. Он задолбал меня психологически, но нельзя не уважать этого парня.

Я как-то встретился с Фьюри в Монте-Карло. Мы говорили о сделке. Он был в ужасном состоянии. Я смотрел на Тайсона и думал, что он больше никогда не выйдет в ринг. Но Фьюри доказал, что я ошибаюсь».

Напомним, Хирн организует 2 больших шоу в Саудовской Аравии в 2020 году.