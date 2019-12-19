Скачать
Четверг, 19.12.2019
Барселона и Реал завершили Эль-Класико миром (Фото)
Барселона и Реал завершили Эль-Класико миром (Фото)
Биатлон. Результаты мужской спринтерской гонки в Анси 19.12.19
Биатлон. Результаты мужской спринтерской гонки в Анси 19.12.19
Клопп поссорился с тренером соперников в полуфинале Клубного чемпионата мира
Клопп поссорился с тренером соперников в полуфинале Клубного чемпионата мира
Сборная Украины завершила 2019 год в топ-25
Сборная Украины завершила 2019 год в топ-25

Хирн: Думал, что Фьюри больше никогда не выйдет в ринг

Хирн: Думал, что Фьюри больше никогда не выйдет в ринг
20:31 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал о своем отношении к британскому боксеру Тайсону Фьюри.

"Я как-то увидел Фьюри в Монако. Мы говорили о возможном бое. Тайсон тогда был в ужасном состоянии. Я смотрел на него и думал, что он больше никогда не выйдет в ринг. Но Фьюри доказал, что я ошибаюсь".

Хирн также поделился ожиданиями от реванша Фьюри с Деонтеем Уайлдером.

"Надеюсь, что Фьюри победит Уайлдера. Понимаете, мне нравится Тайсон. Почему? Он ведь британец. Это же бой британца против американца, так что извините. Фьюри мне всегда нравился. Бывает, что он задалбывает меня, но нельзя не уважать этого парня", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Напомним, что реванш Фьюри с Деонтеем Уайлдером состоится 22 февраля.

Ливерпуль вырвал победу у Монтеррея в полуфинале клубного чемпионата мира

Ранее Хирн рассказал, состоится ли бой Фьюри с Энтони Джошуа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Эдди Хирн.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Он из космоса: Роналду забил гол с высоты 2,56 метра (Видео)
02 Ливерпуль вырвал победу у Монтеррея в полуфинале клубного чемпионата мира
03 Лопес назвал единственный способ победить Ломаченко
04 Неугомонный Бэйл, везучий Пике: обзор матча Барселона - Реал (Видео)
05 Барселона и Реал завершили Эль-Класико миром (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь