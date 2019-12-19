Хирн: Думал, что Фьюри больше никогда не выйдет в ринг

Новости спорта:Известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал о своем отношении к британскому боксеру Тайсону Фьюри.

"Я как-то увидел Фьюри в Монако. Мы говорили о возможном бое. Тайсон тогда был в ужасном состоянии. Я смотрел на него и думал, что он больше никогда не выйдет в ринг. Но Фьюри доказал, что я ошибаюсь".

Хирн также поделился ожиданиями от реванша Фьюри с Деонтеем Уайлдером.

"Надеюсь, что Фьюри победит Уайлдера. Понимаете, мне нравится Тайсон. Почему? Он ведь британец. Это же бой британца против американца, так что извините. Фьюри мне всегда нравился. Бывает, что он задалбывает меня, но нельзя не уважать этого парня", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Напомним, что реванш Фьюри с Деонтеем Уайлдером состоится 22 февраля.

Ранее Хирн рассказал, состоится ли бой Фьюри с Энтони Джошуа.