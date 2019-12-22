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Джермелл Чарло избил Харрисона в реванше, вмешался рефери (Видео)

Джермелл Чарло избил Харрисона в реванше, вмешался рефери (Видео)
08:55 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Тони Харрисон и Джермелл Чарло провели чемпионский реванш.

В Онтарио (штат Калифорния, США) завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились Тони Харрисон и Джермелл Чарло.

Бой начался под диктовку Чарло, который уже во втором раунде отправил соперника в нокдаун. Позже Харрисон восстановился и перехватил инициативу, действуя более точно. Тем не менее в одиннадцатой трёхминутке Чарло удалось потрясти соперника и отправить ещё в один нокдаун. Тони сумел подняться, но Джермелл не позволил сопернику восстановиться и снова отправил его на канвас. Харрисон вновь выразил желание продолжить встречу, но Чарло быстро добил потрясённого соперника и заставил рефери остановить бой.

Видео нокаута:

Лебедев - Мчуну. Видео боя

Таким образом, Чарло взял у Харрисона реванш за поражение годичной давности и вернул себе титул чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе.

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Бокс, Видео, Нокаут, Новости бокса, Тони Харрисон, Джермелл Чарло, Тони Харрисон - Джермелл Чарло.
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