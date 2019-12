Джермелл Чарло избил Харрисона в реванше, вмешался рефери (Видео)

В Онтарио (штат Калифорния, США) завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились Тони Харрисон и Джермелл Чарло.

Бой начался под диктовку Чарло, который уже во втором раунде отправил соперника в нокдаун. Позже Харрисон восстановился и перехватил инициативу, действуя более точно. Тем не менее в одиннадцатой трёхминутке Чарло удалось потрясти соперника и отправить ещё в один нокдаун. Тони сумел подняться, но Джермелл не позволил сопернику восстановиться и снова отправил его на канвас. Харрисон вновь выразил желание продолжить встречу, но Чарло быстро добил потрясённого соперника и заставил рефери остановить бой.

Видео нокаута:

Both knockdowns by #Charlo in the 11th round. #CharloHarrison2 #pbcBOXING pic.twitter.com/ng3FQlDpKR

— Mosey (@boxvids_) December 22, 2019