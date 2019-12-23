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Отец Фьюри высказался о новом тренере сына

Отец Фьюри высказался о новом тренере сына
10:17 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Боксер будет тренироваться под руководством племянника Эмануэля Стюарда.

Отец экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО) Джон прокомментировал назначение Шугара Хилла Стюарда новым тренером сына.

«Ничего не изменилось. Бен Дэвисон проделал фантастическую работу.

Он – молодой парень, который появился в правильное время и помог Тайсону. Они вместе прошли долгий путь и до сих пор остаются хорошими друзьями.

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Однако Тайсон решил переехать в Америку и полностью готовиться там. Я не думаю, что он мог бы найти лучшее место, чем Kronk Gym. Это дом чемпионов мира. С ним [Стюардом] Тайсон раскроет свои сильные стороны», – приводит слова Джон Фьюри TalkSPORT.

В последнем бою Фьюри одержал победу по очкам над шведом Отто Валлином (20-1, 13 KO). В октябре британец провел поединок в рестлинг-промоушене WWE, победив Брона Строумена.

Следующий поединок Тайсона запланирован на 22 февраля 2020 года. Он проведет бой с Деонтеем Уайлдером.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса, Шугар Хилл Стюард.
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