Отец Фьюри: Тайсон рвет меня на части

Новости спорта:Джон Фьюри доволен подготовкой своего сына к бою с Уайлдером.

Джон Фьюри, отец экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО) признался, что на реванш против обладателя титула WBC Деонтея Уайлдера (42-0-1, 41 КО) его сын выйдет с гораздо большим весом, чем в первом поединке. Слова Фьюри-старшего приводит BT Sport.

«На этот раз Тайсон будет другим боксером. Он будет весит больше, ближе к своему естественному весу. Его рост 206 см, он может весить около 119 кг (262 фунта), даже 121 кг. Но стоит ему сбросить эти 4 кг и удар уходит вместе с ними.

Но я работал с ним на лапах на прошлой неделе и с весом 120 кг он рвал меня на части. В прошлый раз полусредневес мог бы ударить сильнее, и он не смог его победить тогда.

Но сейчас Тайсон работает над техникой с Шугаром Хиллом, чтобы нокаутировать его».