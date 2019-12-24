Есть еще порох в пороховницах: 70-летний спортсмен стал старейшим боксером в мире (Видео)

Новости спорта:70-летний боксер Альберто Хьюз вышел на ринг и досрочно победил 43-летнего оппонента.

Американского боксера Альберто Хьюза назвали старейшим в истории профессионального бокса.

Он досрочно победил 43-летнего оппонента Треймена Таунса, отправив его в нокаут во втором раунде. И это в свои-то 70!

Об этом сообщает Klitschko-brothers.com.

Смотрите видео боя Хьюз - Таунс:

Бой состоялся 14 декабря. До этого Хьюз последний раз выходил на ринг еще в 1983 году. Его 43-летний оппонент Таунс имел 12-летний перерыв.

Ранее звание самого возрастного боксера носил британский спортсмен Стив Уорд, последний бой которого по разным данным провел в возрасте 59 или 60 лет.