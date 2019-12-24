Джервонта Дэвис похвалил Теофимо Лопеса

Новости спорта:Джервонта Дэвис заявил о желании провести бой с новоиспеченным чемпионом мира по версии IBF Теофимо Лопесом.

Американский боксер-легковес Джервонта Дэвис заявил о желании провести бой с новоиспеченным чемпионом мира по версии IBF Теофимо Лопесом.

"Если честно, мне все равно, с кем проводить бои. Назовите имена - и я готов. Когда у тебя в руках пистолет, не приходится говорить о безопасности. Поэтому я готов ко всему.

Существует немало боксеров, которые могут заставить меня выложиться по максимуму. Для этого нужно устраивать бои в самое подходящее время. Теофимо Лопес? Он замечательный боксер, у которого есть навыки и свой стиль. Надеюсь, что у нас получится организовать бой с Теофимо в ближайшем будущем. Я очень рассчитываю устроить этот поединок", - приводит слова Дэвиса boxingnews24.

Напомним, следующий бой Дэвиса состоится 28 декабря в Атланте (США). Его соперником станет кубинец Юриоркис Гамбоа. Ранее Джервонта поделился ожиданиями от титульного поединка против Гамбоа.