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Деревянченко: Я не отказывался от поединка с Альваресом

Деревянченко: Я не отказывался от поединка с Альваресом
18:10 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Сергей попытается встретиться с мексиканцем в 2020-м году.

Украинский боксер-средневес Сергей Деревянченко рассказал, почему его команде не удалось договориться о титульном поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

"Я не отказывался от поединка с Саулем. Не получилось договориться, потому что его команда вписывала разные штрафы в контракт. Например, если у тебя будет 1 фунт перевеса, то надо заплатить штраф около миллиона. Могли быть какие-то санкции и за то, что я или моя команда говорили бы об этом бое. Они составили контракт и везде расставили капканы.

Они не согласились дать ту сумму, о которой говорил мой менеджер. Я не знаю, сколько они предлагали, но мы хотели семь миллионов долларов. Но они были несогласны. Альварес получил бы гонорар в 35 миллионов. Его команда говорила: "Вот, мы с Джейкобсом боксировали и выиграли у него. А Деревянченко Джейкобсу проиграл, и при этом хочет такие большие деньги.

Что будем делать дальше? Скоро приедем в Америку, будем об этом разговаривать. Попытаемся организовать бой против Альвареса в 2020-м году", - заявил Деревянченко.

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Напомним, что украинец потерпел спорное поражение обладателю поясов IBF и IBO Геннадию Головкину в октябре этого года.

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Бокс, Сауль Альварес, Бокс новости, Сергей Деревянченко, Новост бокса.
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