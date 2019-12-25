Мейвезер сделал подарок дочери на Рождество на $ 150 тысяч (Фото)

Новости спорта:Флойд Мейвезер-младший по-настоящему осчастливил свою дочь в преддверии католического Рождества.

Звёздный боксёр подарил дочери Mercedes-Benz G63, цена которого достигает $ 150 тыс. Об этом он рассказал на своей странице в "Инстаграме", упомянув в поздравлении свою 19-летнюю дочь Иянну.

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Мейвезера в "Инстаграме".

Радости девушки не было предела. В "сторис" на своей странице в "Инстаграме" она поблагодарила отца, а также отметила, что это лучшее Рождество в её жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram MERRY CHRISTMAS @moneyyaya Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather) 23 Дек 2019 в 8:26 PST

Иянна похвасталась также, что количество подписчиков на её странице в социальной сети "Инстаграм" выросло до одного миллиона.