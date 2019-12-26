Джошуа подтвердил свои намерения спарринговать с Фьюри

Новости спорта:Энтони Джошуа хочет помочь Тайсону Фьюри подготовиться к бою с Деонтеем Уайлдером.

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа подтвердил намерения помочь своему соотечественнику британцу Тайсону Фьюри в подготовке к назначенному на 22 февраля поединку против чемпиона WBC в этом весе Деонтея Уайлдера. Ранее Джошуа заявил о готовности помочь Фьюри в надежде, что тот завоюет чемпионский титул, и они устроят бой в Великобритании за звание абсолютного чемпиона мира. Фьюри ответил на это согласием.

"Если ты хочешь помощи, я всегда на связи, и если это впишется в мое расписание, я несомненно окажу поддержку, чтобы быть уверенным в том, что ты вернешь чемпионский пояс WBС в Великобританию", — обратился Джошуа к Фьюри в интервью Sky Sports.

Джошуа раскрыл и еще один мотив своего предложения — опыт, который он получит от спаррингов с Фьюри пригодится ему в случае их встречи на ринге в будущем.

"В конечном итоге, это все ради опыта. Я уяснил про себя — если я сделал ошибку раз, я не повторю ее снова, — сказал Джошуа. — В спарринге с Фьюри, возможно, я буду гонять его по рингу, или, возможно. он будет гонять меня по рингу. Если последнее, я знаю, что сделаю для себя пометки, и вернусь, когда буду готов к бою с ним и исправлю все свои недостатки».

«Никто не верит, что я соглашусь на это, но никто не знает, что у меня в голове, — добавил Джошуа. — Все судят, исходя из собственного опыта, и я могу говорить только за себя. Поэтому когда я сказал, что готов спарринговать с Фьюри, я сделал это потому, что у меня есть план, который никто не сможет понять. Я одержу над ним победу".