"Я разобью его": Лопес пригрозил Ломаченко

Новости спорта:Теофимо Лопес громогласно высказался о потенциальном поединке против чемпиона Василия Ломаченко.

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) громогласно высказался о потенциальном поединке против чемпиона WBO, WBA и франчайзингового чемпиона WBC Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

«Я разобью его. Все, что я хочу – надрать Ломаченко задницу. Я абсолютно его не уважаю. Ему все кланяются, но я не стану этого делать.

Он не чемпион для людей. Чтобы быть лучшим, нужно побить лучшего. А лучшим являюсь я.

Так что, если Ломаченко хочет быть самым крутым, то ему нужно победить меня», – заявил Лопес одному из британских Ютуб-каналов.

Теофимо Лопесом провел последний поединок 14 декабря с Ричардом Комми. Он нокаутировал ганца во втором раунде.

Ломаченко провел последний бой в ночь на 1 сентября. В 11-м раунде украинец отправил Кэмпбелла в нокдаун, однако британцу удалось продолжить бой. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу украинскому чемпиону: 119:108, 119:108, 118:109.