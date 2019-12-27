Рамирес получит за бой с Постолом больше $ 1 млн

Новости спорта:Хосе Карлос Рамирес и Виктор Постол проведут бой в 2020 году.

Чемпион мира по версиям WBC и WBA в первом полусреднем весе американец Хосе Карлос Рамирес за бой с украинским боксером Виктором Постолом получит 1,2 миллиона долларов

Поединок состоится 1 февраля 2020 года в китайском городе Хайкоу. На кону будут стоять оба чемпионских пояса Рамиреса. Победа над украинцем, по мнению команды американца, должна стать для Рамиреса первым шагом на пути к титулу абсолютного чемпиона мира.

Постол в Лос-Анджелесе готовится к бою под руководством известного американского тренера Фредди Роуча.

Для 35-летнего украинского экс-чемпиона мира предстоящий поединок - уникальный шанс вернуться в "большую игру". Это будет первый титульный бой для представителей Украины в 2020 году.