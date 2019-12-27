Тоттенхэм хочет вернуть Бэйла: подробности грандиозного обмена

Новости спорта:Руководство Тоттенхэма хочет вернуть Бэйла в Лондон.

Руководство лондонского "Тоттенхэм Хотспур" планирует в ближайшее зимнее трансферное окно обменять полузащитника команды Кристиана Эриксена на форварда мадридского "Реала" Гарета Бэйла. "Шпоры" готовы предложить "сливочным" доплату в размере € 30 млн, сообщает El Desmarque.

Контракт Эриксена с "Тоттенхэмом" рассчитан до 30 июня 2020 года. Датчанин отказывает продлевать соглашение и намерен покинуть лондонский клуб на правах свободного агента следующим летом

В нынешнем сезоне Бэйл забил 2 мяча и отдал 2 голевых паса в 11 матчах испанской Примеры. Эриксен записал в свой актив 1 гол и 2 результативные передачи в 15 встречах английской Премьер-лиги.

Напомним, Гарет выступал за "Тоттенхэм" с 2007 по 2013 год.