Джервонта Дэвис - Юриоркис Гамбоа: дуэль взглядов (Видео)

Новости спорта:Накануне поединка прошла заключительная пресс-конференция.

Экс-чемпион мира во втором полулегком весе американец Джервонта Дэвис и экс-чемпион в полулегком весе кубинец Юриоркис Гамбоа встретились сегодня лицом к лицу в Атланте на финальной пресс-конференции, посвященной их поединку, который пройдет в эту субботу на State Farm Arena.

"У меня был отличный лагерь. И я знаю, что смогу предложить оппоненту в субботу. Оставлю в ринге все силы и даже немного больше. Атланта, будьте готовы! Вы увидите в ринге не просто бой, а всамделишную войну!

Я видел, что Жервонта разбивает своих оппонентов рано, ни разу не проходил более 9 раундов. Это круто для него. Но какое это имеет отношение к моему резюме? Я встречался с гораздо более крутыми оппонентами и побеждал их. У него нет ничего такого, чего бы я не видел ранее в ринге. Я однозначно настроен исключительно на победу. И если что, то готов пройти 12-раундовую дистанцию", - заявил Гамбоа на пресс-конференции.

"Все, о чем я беспокоюсь, это победа. В каждом бою я бью рекорды, которые должны быть побиты. Я бью их с каждым боем, и в субботу вечером на State Farm Arena фанаты станут настоящими победителями, увидев мою очередную победу.

Мой набор умений подходит под такого боксера, как Гамбоа. Мое мышление сейчас сосредоточено на нем. Я точно знаю, что мне нужно делать в субботу вечером. Я более зрелый и сосредоточенный боец

Гамбоа - отличный боец. Опытный, но у меня тоже есть опыт. Так что это будет захватывающий бой, который фанаты не захотят пропускать", - отметил Джервонта.