Скачать
Пятница, 27.12.2019
Невеста Лунина, которую сравнивают с девушкой Роналду (Фото)
Невеста Лунина, которую сравнивают с девушкой Роналду (Фото)
Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
В Испании вынесли приговор по делу Зозули
В Испании вынесли приговор по делу Зозули
Назван самый лучший украинский бомбардир 2019 года
Назван самый лучший украинский бомбардир 2019 года

Джервонта Дэвис - Юриоркис Гамбоа: дуэль взглядов (Видео)

Джервонта Дэвис - Юриоркис Гамбоа: дуэль взглядов (Видео)
17:49 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Накануне поединка прошла заключительная пресс-конференция.

Экс-чемпион мира во втором полулегком весе американец Джервонта Дэвис и экс-чемпион в полулегком весе кубинец Юриоркис Гамбоа встретились сегодня лицом к лицу в Атланте на финальной пресс-конференции, посвященной их поединку, который пройдет в эту субботу на State Farm Arena.

"У меня был отличный лагерь. И я знаю, что смогу предложить оппоненту в субботу. Оставлю в ринге все силы и даже немного больше. Атланта, будьте готовы! Вы увидите в ринге не просто бой, а всамделишную войну!

Я видел, что Жервонта разбивает своих оппонентов рано, ни разу не проходил более 9 раундов. Это круто для него. Но какое это имеет отношение к моему резюме? Я встречался с гораздо более крутыми оппонентами и побеждал их. У него нет ничего такого, чего бы я не видел ранее в ринге. Я однозначно настроен исключительно на победу. И если что, то готов пройти 12-раундовую дистанцию", - заявил Гамбоа на пресс-конференции.

Джошуа подтвердил свои намерения спарринговать с Фьюри

"Все, о чем я беспокоюсь, это победа. В каждом бою я бью рекорды, которые должны быть побиты. Я бью их с каждым боем, и в субботу вечером на State Farm Arena фанаты станут настоящими победителями, увидев мою очередную победу.

Мой набор умений подходит под такого боксера, как Гамбоа. Мое мышление сейчас сосредоточено на нем. Я точно знаю, что мне нужно делать в субботу вечером. Я более зрелый и сосредоточенный боец

Гамбоа - отличный боец. Опытный, но у меня тоже есть опыт. Так что это будет захватывающий бой, который фанаты не захотят пропускать", - отметил Джервонта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Джервонта Дэвис - Юриоркис Гамбоа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ПСЖ предложил Мбаппе новый контракт: сумасшедшие условия
02 "Я разобью его": Лопес пригрозил Ломаченко
03 Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
04 Ушел из жизни 33-летний чемпион Германии
05 "Ливерпуль меня пугает": Анри - о чемпионской гонке в АПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь