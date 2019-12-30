Дэвис: Готов встретиться с Ломаченко, Лопесом и Хэйни

Новости спорта:Американец считает, что готов покорить легкий дивизион.

Новоиспеченный чемпион мира WBA в легком весе Джервонта Дэвис заявил, что он является лучшим боксером своего дивизиона.

"Я готов боксировать с Василием Ломаченко, Теофимо Лопесом и Девином Хэйни. Они ведь тоже чемпионы в этом весе. Их знают многие, это большие имена.

Верю, что я - номер один. Все мои достижения демонстрируют это. Думаю, пора покорить легкий дивизион", - приводит слова Дэвиса Boxingnews24.

Напомним, Дэвис стал обладателем титула WBA Regular в легком весе, победив техническим нокаутом кубинца Юриоркиса Гамбоа.