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Обидчик Гвоздика будет защищать титулы в Китае

Обидчик Гвоздика будет защищать титулы в Китае
12:27 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Артур Бетербиев проведет бой с китайским претендентом.

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) может провести следующий бой против обязательного претендента Фаньлуна Мэна (16-0, 10 КО) в Китае, на родине соперника.

Промоутерская компания Top Rank Боба Арума проиграла торги по бою, предложив $1,315 млн. Выиграла торги довольно неожиданно сторона претендента — Rejoy Group /Longjoy Sports, которая предложила 1,9 млн. долларов.

Таким образом, бой не удастся провести в Канаде, как того хотели промоутеры Бетербиева. Состоится поединок ориентировочно в начале весны.

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Напомним, 18 октября Бетербиев одержал победу в бою против до тех пор непобежденного украинца Александра Гвоздика.

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Китай, Бокс, Новости бокса, Артур Бетербиев.
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