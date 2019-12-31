Обидчик Гвоздика будет защищать титулы в Китае

Новости спорта:Артур Бетербиев проведет бой с китайским претендентом.

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) может провести следующий бой против обязательного претендента Фаньлуна Мэна (16-0, 10 КО) в Китае, на родине соперника.

Промоутерская компания Top Rank Боба Арума проиграла торги по бою, предложив $1,315 млн. Выиграла торги довольно неожиданно сторона претендента — Rejoy Group /Longjoy Sports, которая предложила 1,9 млн. долларов.

Таким образом, бой не удастся провести в Канаде, как того хотели промоутеры Бетербиева. Состоится поединок ориентировочно в начале весны.

Напомним, 18 октября Бетербиев одержал победу в бою против до тех пор непобежденного украинца Александра Гвоздика.