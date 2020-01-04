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"Никогда не видел парня с таким мощным ударом": Арум о Уайлдере

"Никогда не видел парня с таким мощным ударом": Арум о Уайлдере
19:07 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Боб Арум поделился мнением о чемпионе мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтее Уайлдере.

По его словам, американец не обладает достаточно хорошими навыками, но побеждает за счёт невероятной ударной мощи.

"Никогда не видел парня с таким мощным одиночным ударом. Никогда не видел ничего подобного. Это интересно на фоне того, что он не знает, как боксировать. Он ужасный боксёр, но у него есть правая рука, и удар ею — словно лазер, который находит самые уязвимые места соперника", — приводит слова Арума BoxingScene.

Деонтей Уайлдер в минувшем поединке нокаутировал Луиса Ортиса. Следующий бой он проведёт 22 февраля с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри. Это будет повторная встреча соперников. Первый бой завершился вничью.

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Ранее сообщалось, что Ломаченко находится в топ-5 рейтинга BoxRec.

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Бокс, Боб Арум, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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