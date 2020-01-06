Беспутин назвал Ломаченко лучшим в мире

Новости спорта:Адександр Беспутин считает, что украинцу нет равных.

Чемпион WBA в полусреднем весе Александр Беспутин назвал чемпиона WBA и WBO легком дивизионе Василия Ломаченко лучшим боксером вне зависимости от весовой категории.

«Ломаченко? Да, считаю его лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории.

Кто лучший в моем весе? Если я назову кого-то, то, получается, недооцениваю себя самого. А про себя говорить слишком пафосно.

Думаю, сейчас у нас много хороших боксеров. Тот же Кроуфорд — мощный спортсмен и на данный момент один из лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Эррол Спенс тоже очень сильный. Полусредний вес всегда славился конкуренцией и яркими противостояниями. Нынешняя ситуация — не исключение.