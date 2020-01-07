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Экс-соперник Усика дал Александру совет

Экс-соперник Усика дал Александру совет
16:00 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Американец дал Александру Усику интересный совет.

Американский боксер Майкл Хантер оценил перспективы украинца Александра Усика в супертяжелом весе.

"Одним из самых главных качеств для любого супертяжа является мощь. Я, как известно, этим навыком обладаю. Но для многих мощь в хэвивейте является проблемой. Например, для Александра Усика, который не бьет так сильно. Ему нужно поменять свой стиль, и я знаю, что он может это сделать.

У Усика есть все для того, чтобы ударить так, как и любой другой супертяжеловес. Однако ему необходимо прочнее стоять на ногах, когда он наносит удары. Это значит, что он будет больше пропускать. Вряд ли Усик пойдет на такой риск", - цитирует Хантера Sky Sports.

Напомним, что в бою, который состоялся в 2017 году в рамках тяжелого веса, Усик одолел Хантера.

CМИ: Джошуа добровольно отдаст Усику титул WBO

Ранее СМИ сообщали, что британский чемпион Энтони Джошуа добровольно отдаст Усику титул WBO.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Майкл Хантер.
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