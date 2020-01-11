Тайсон: Кличко был бы среди лучших даже во времена Али

Новости спорта:Майк Тайсон считает, что Владимир Кличко преуспел бы в любую эпоху бокса.

Один из выдающихся бойцов в истории бокса, легендарный Майк Тайсон высоко оценил вклад и наследие одного из самых доминирующих чемпионов в супертяжелом весе Владимира Кличко.

Сделал это "Железный Майк" во время традиционного шоу на Reddit "Спроси меня что-нибудь". Поклонники бокса спросили у Тайсона вердикт относительного долгого правления украинца в супертяжелом весе, указывая на отсутствие должной оппозиции в этот период.

"Был бы Кличко настолько грозен в "золотую эпоху" дивизиона?", - спросил один из фанатов. На что Тайсон ответил, что украинец был бы среди лучших даже во времена Али, Фрейзера, Формана. "Думаю, Кличко преуспел бы в любую эпоху", - ответил Тайсон.

Ранее сообщалось, что на днях Тайсон Фьюри встретится с Деонтеем Уайлдером.